"Donne, scarpe con il tacco di almeno 7 centimetri": la festa-degustazione di champagne a Venezia diventa un caso

Dress code "elegante" e per le donne "tacchi alti, minimo 7 centimetri" per partecipare a una serata con cena e degustazione di vini.

L'indicazione - poi rimossa - è comparsa su una pagina per pubblicizzare l'evento "Bolle a cena" organizzato per il primo e il 2 aprile prossimi nell'ambito della manifestazione "Bollicine in villa", in un ristorante a Santa Maria di Sala (Venezia).