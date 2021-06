Madame risponde alle polemiche dopo il suo tweet: "Con i fan ho un rapporto sacro, ma è questione di rispetto"

Madame è tornata sui social per gettare un po' d'acqua sulle fiamme social che si sono accese dopo un suo tweet, poi cancellato, in cui criticava chi le chiede una foto mentre sta mangiando senza sapere chi sia a livello artistico. "Questa polemica è partita da un errore mio, dovrei essere meno impulsiva. Avevo tanta rabbia da sfogare e pochi caratteri disponibili", ha spiegato la cantautrice in alcuni video postati tra le Stories su Instagram per chiarire questa situazione con il suo pubblico. E sottolineando: "Sono sicura che un mio fan aspetterebbe che io finisca di cenare perché è un momento intimo e poco rispettoso da interrompere".

La rapper veneta che è stata una rivelazione all'ultimo Festival di Sanremo con "Voce" ha spiegato tutta la situazione che si è generata e il rapporto con fan: "Su Twitter volevo spiegare cosa fosse un fan. Dovete sapere che il rapporto fan e artista è assolutamente sacro. E poi voglio parlare di rispetto. Io penso che un fan con cui ho un rapporto non mi interromperebbe mai mentre mangio con la mia famiglia, con mio fratello, sono sicura che aspetterebbe che io finissi di cenare. Io in quel momento non sto lavorando, non sono Madame, sono figlia dei miei genitori, sono una sorella. È un momento intimo".

Ha poi puntualizzato: "Un fan ve lo fa sapere che è un fan, ci tiene a dirmi che ha preso il biglietto, il disco, che mi segue su Instagram. Un non fan ci tiene a dirmi che non mi segue, è quello che è successo l’altra sera. 'Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere, però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?'".

Ma nonostante quanto accaduto, Francesca Calearo (nome all'anagrafe di Madame) ha rivelato di aver concesso la foto: "La foto l’ho fatta, perché sono rispettosa, mi alzo, sorrido e la faccio, che tu sia fan, non fan, hater e non hater, ma ho un piccolo appello, se non mi conosci e non mi segui abbi almeno rispetto per me. Un mio fan avrebbe aspettato che finissi di cenare con la mia famiglia, sono sicura".

E ha poi chiuso con una frecciatina alle webstar che l'hanno criticata, contribuendo ad ampliare la bufera contro di lei: "Ringrazio ironicamente Riccardo Dose e tutti gli altri influencer che hanno alimentato la polemica nei miei confronti. Non ho altre parole negative per voi, posso solo dire che io non l'avrei fatto".