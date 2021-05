Post sessista su Kamala Harris, sospeso un docente della Statale di Milano

Ansa

E' stato sospeso dall'insegnamento per un mese e rimarrà senza stipendio per questo stesso periodo di tempo Marco Bassani, il docente dell'Università Statale di Milano che a novembre aveva postato sulla sua pagina Facebook un commento sessista sulla vicepresidente americana Kamala Harris. Un post che aveva provocato polemiche e per questo l'ateneo aveva deciso di intraprendere un procedimento disciplinare.