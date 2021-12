Gli auguri di Natale di Giorgia Soleri con peli in vista scatenano la polemica social

Un post social per "stanare" i parenti bigotti ed ecco invece uscire i follower polemici. E' stato un Natale di discussioni su Instagram quello di Giorgia Soleri , l'influencer fidanzata di Damiano dei Maneskin. Colpa di una foto in cui ha mostrato di non rasarsi i peli delle ascelle. Accusata di voler essere "originale" a tutti i costi ha risposto in maniera netta: "Ce li ho in tutte le parti del corpo, l'unico punto in cui ancora me li faccio è in mezzo alle sopracciglia".

Un cappellino natalizio e le braccia larghe a mostrare le ascelle in versione "nature", con il messaggio: "Per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti". In realtà ad aggredirla sono stati diverse follower tirando in ballo questioni di estetica, di igiene, provocazione gratuita. Scatenando nei commenti una serie di polemiche con chi invece difendeva la posizione della Soleri. Che a un certo punto ha deciso di intervenire dicendo la sua nelle storie.

"Io vorrei sapere se queste persone vanno sotto tutte le foto degli uomini a scrivergli che i peli sotto le ascelle sono brutti e antigienici" ha detto, smontando la tesi della poca igiene con un altro esempio: "I peli esistono perché hanno varie funzioni molto importanti, una di queste, specialmente in alcune zone, è proteggere dai batteri - ha detto -. Ma tralasciando questa parte, raga io porto le unghie lunghe da tipo 10 anni. Nessuna persona è mai venuta a dirmi 'lo sai che sono antigieniche?' e vi assicuro che sono la roba più antigienica sulla faccia della terra, vanno pulite, lavate, curate tutti i giorni più volte al giorno perché sotto si infila lo schifo".

Ma poi Giorgia è andata oltre spiegando di ridurre al minimo indispensabile la depilazione del corpo, e per dimostrarlo ha mostrato le gambe. "Ce li ho in tutte le parti del corpo, l'unico punto in cui ancora me li faccio è in mezzo alle sopracciglia - ha spiegato -. Tutto il resto del mio corpo è ricoperto dai naturali peli che si hanno senza depilazione".

"Per me la cosa più assurda sono le persone che la sera della Vigilia e il giorno di Natale stanno sotto le mie foto a litigare per dei peli di una persona che manco conoscono" ha poi concluso.