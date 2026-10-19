Tapis roulant, catene pesanti, collari zavorrati e persino farmaci steroidei utilizzati secondo rigidi programmi di allenamento e doping. È quanto hanno trovato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Parma nell’ambito di una vasta indagine sul fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani. Su disposizione della Procura di Parma sono state eseguite perquisizioni e sequestri in diverse province italiane, con il coinvolgimento di dodici persone indagate a vario titolo per maltrattamento di animali, organizzazione di combattimenti illegali e addestramento di cani destinati agli scontri. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 24 pitbull che, secondo gli investigatori, sarebbero stati allevati e preparati fin da cuccioli per essere inseriti nel circuito dei combattimenti.