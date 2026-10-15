Abruzzo, sindaco ordina di lavare la pipì dei cani: animalisti ricorrono al Tar

L'associazione, rappresentata dall'avvocato Massimo Rizzato, contesta la ragionevolezza e la proporzionalità della misura, che impone ai proprietari dei cani di munirsi di bottigliette, spruzzatori o contenitori d'acqua per pulire le superfici interessate dalle minzioni degli animali. "Chiedere di girare con scorte di acqua per dilavare ogni singola minzione è un onere impossibile da sostenere", sostiene Bettoschi, richiamando le difficoltà per anziani, proprietari di cani di grossa taglia o di più animali. L'associazione segnala inoltre la carenza di fontanelle pubbliche e sostiene che l'obbligo rischi di scoraggiare le passeggiate con i cani, con ricadute sul rapporto tra persone e animali. Nel ricorso viene contestata anche l'efficacia igienica della misura. A sostegno delle proprie ragioni, l'associazione richiama dichiarazioni dell'infettivologo Matteo Bassetti sull'utilità limitata della sola acqua per rimuovere le urine e gli odori.