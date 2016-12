I buoni propositi dell'autunno

APRI LA PORTA AL CAMBIAMENTO – Dopo Capodanno, settembre segna un nuovo inizio. A piccoli passi si avvicina lentamente la conclusione dell'anno e i bilanci su ciò che si è realizzato fino a qui. Che cosa desideravi a gennaio? Prenditi tempo per fermarti e rivivere mentalmente i mesi appena trascorsi: gioia, paura, sorpresa, dolore sono l'indicatore che ti permetterà di acquisire maggior consapevolezza su come ti sei sentito e di cosa hai bisogno davvero. Scrivi su un foglio una lista con tutte le cose che ti rendono felice; su un altro foglio elenca tutto ciò che fai quotidianamente, poi metti a confronto... e appendi un post-it sul frigo: "aggiungi alla giornata ciò che ti fa sorridere".



RALLENTA – Le ferie hanno permesso di staccare e andare lontano almeno con la mente, ma sono moltissime le persone che una volta ritornate alla solita vita avvertono stanchezza, ansia, inquietudine e un senso di spossatezza che si mescola alla difficoltà a concentrarsi. Le temperature variabili non aiutano, ma lo stile di vita può darti una mano. Di mattina o prima di andare a letto sciogli un cucchiaio di magnesio puro in acqua tiepida: ti aiuterà a ritrovare energia, migliorando le tensioni muscolari e contribuendo al buon umore. Cosa ne dici di ritagliare ogni giorno mezz'ora per te? Sembra tantissimo, eppure il tempo che passiamo su internet, social network o a fare cose che potremmo rimandare. Avere trenta minuti tutti per sé per una passeggiata, un libro o semplicemente riposarsi, camminare a piedi nudi in un parco o distendersi sul divano con i bambini, avranno l'effetto di una piccola vacanza per la mente.



NUTRI CORPO E MENTE – Durante le vacanze si ha molto più tempo, tuttavia questo non è un buon motivo per smettere di prendersi cura di sé una volta ritornati alla quotidianità di sempre. Il vero benessere è quello che coinvolge corpo e mente: di volta in volta può essere una doccia a luci basse, un week-end con gli amici di sempre, un nuovo olio profumato o finalmente quella dieta che rimandi da tanto. Quando ci sentiamo meglio a livello fisico e più leggeri mentalmente è il segnale che stiamo andando nella direzione giusta.



MUOVITI – Scegli uno sport e... iscriviti! È più facile tener fede a un impegno quando sappiamo fin dall'inizio di dover lasciare libera una certa casella di tempo in un giorno preciso della settimana. Talvolta gli abbonamenti open possono produrre l'effetto opposto, così si finisce per rimandare continuamente perché si sa di poterlo fare. Il ballo stimola le endorfine e allena il fisico, oltre a liberare la mente dai pensieri negativi: in più ti permette di conoscere persone nuove. Un appuntamento ogni settimana ti aiuterà a rimanere in forma con il sorriso sulle labbra, perché sono le cose belle il sale della vita. E forse l'unico buon proposto che varrebbe davvero la pena realizzare è imparare a divertirci di più affrontando le cose con spensieratezza e letizia.