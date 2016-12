Cinque abitudini che fanno bene a corpo e mente

ATTIVA IL PIACERE – Quante volte hai preso la decisione di andare in palestra salvo poi rimandare a tempo indefinito? A volte capita persino di iscriversi in un centro e finire per saltare ogni lezione con la scusa del lavoro o della mancanza di tempo. Cambia approccio. Non pensare che devi fare sport: prova a immaginare quale attività fisica ti incuriosisce e riesce a scuotere il tuo entusiasmo. Questo semplice pensiero ti permetterà di incontrare una direzione differente, orientata sul tuo piacere anziché sul senso del dovere. Potrebbe darsi che invece di attrezzi ginnici e ambienti chiusi, sia un costume voluttuoso da danza del ventre ad attenderti, oppure una seduta di yoga all'aria aperta nel parco cittadino.



MANGIA CON AMORE – In cinquant'anni la società italiana, e occidentale in genere, ha fatto un balzo in senso culturale e tecnologico: non soffriamo più la fame, anzi ci troviamo a combattere contro l'onnipresenza del cibo. In questa sovrabbondanza la qualità non è migliorata e ci troviamo invasi da altissime quantità di zucchero. I prodotti industriali vengono spesso scelti per velocità e mancanza di tempo, inverti la tendenza. Usa qualche ora del tuo tempo libero per cucinare verdure, da congelare per il resto della settimana: sarà un pasto più sano e nutriente di quello della rosticceria scelta all'ultimo minuto. Ricorda che i nostri nonni avevano un regime quasi totalmente vegetariano. Seguire una dieta vegana per alcuni giorni alla settimana ti consente di ridurre carne rossa, alcol e latticini, almeno durante le sere in cui mangi a casa.



LIBERA LA CREATIVITÀ – La crisi c'è e si fa sentire, ma questo non significa dover vedere tutto nero. Iniziare ad apprezzare la ricchezza di occasioni di cui possiamo beneficiare in questa epoca di cambiamento è possibile: viviamo negli anni dei voli low cost; le distanze si sono accorciate e viaggiare è più semplice. In ogni città, piccola o grande, ci sono mostre, corsi, laboratori di ogni genere a cui prendere parte imparando qualcosa di nuovo. Dai spazio alle tue passioni, chiediti che cosa smuove il tuo entusiasmo, esercita la curiosità e, a prescindere dal lavoro che fai, trova tempo, anche solo un'ora alla settimana, per dedicarti a ciò che ti fa battere il cuore.



IMPARA A DIRE NO – Diventare adulti non è una questione anagrafica, ma una spinta dentro di noi: accade quando riusciamo a lasciarci alle spalle il passato e decidiamo di scrivere la storia del presente di nostro pugno. Sii consapevole della tua energia e della forza che ti ha permesso di arrivare fino a qui. Cura le tue ferite con amore e guarda alle cicatrici con la coscienza che esse hanno rappresentato una lezione di vita senza la quale non saresti diventato la persona che sei. Dire no è difficile perché ci si sente egoisti, con chi amiamo lo è ancora di più, eppure questa semplice parola ti permetterà di fare un balzo, migliorando la tua vita sia sul lavoro, sia nella vita privata. Perché dire no è iniziare a vedere i propri bisogni, prendere in considerazione le necessità più intime e autentiche, affermare se stessi.



CIRCONDATI DI POSITIVITÀ – Secondo alcune ricerche passare troppo tempo con persone che tendono alla lamentela continua contribuisce a un forte peggioramento dell'umore. Comprensibile, vero? Eppure non sempre lo teniamo in considerazione. Coltivare un atteggiamento costruttivo verso la vita aiuta a dare il meglio di sé e vedere negli altri una fonte di ispirazione. Questo non significa evitare le situazioni difficili o agire in preda a un ottimismo cieco, ma sapere che ogni problema può essere affrontato e ha una soluzione. Perché la vera ricetta antietà è lasciar andare il peso del passato e vivere nell'oggi, dando spazio all'ispirazione, ogni giorno. Nella consapevolezza che l'orologio del cuore non conta i rintocchi delle ore, ma il battito di ogni emozione capace di solcare l'anima.