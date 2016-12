La dieta vegetariana è anti-age

18:27 - Una dieta vegetariana non solo può aiutare a curare alcune malattie ma blocca letteralmente gli effetti dell'invecchiamento, agendo nell'organismo a livello genetico. A dimostrarlo uno studio condotto dall'Università di California a San Francisco e pubblicato su Lancet Oncology.

Cambiamenti nel Dna - Gli scienziati hanno osservato in dieci uomini malati di tumore della prostata e sottoposti alla dieta vegetariana, l'apparire di mutazioni ai telomeri dei pazienti. I telomeri sono la parte finale dei filamenti cromosomici e la loro lunghezza è stata legata alla longevità.



Nel rapporto si spiega: "In soli tre mesi della dieta i telomeri si sono allungati del 30%". In altri 25 uomini di un gruppo di controllo i telomeri sono rimasti della stessa lunghezza.



Il noto nutrizionista Dean Ornish, a capo del gruppo di ricerca, ha detto: "E' il primo studio a evidenziare che un intervento sullo stile di vita può bloccare l'invecchiamento cellulare e sono convinto che questi risultati non siano confinati a pazienti con il cancro della prostata".



La dieta include il consumo di frutta, verdure, grani integrali e mantiene l'assunzione di grassi al 10% delle calorie quotidiane.