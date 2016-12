Cinque motivi per cui lo yoga fa bene al sesso

AUMENTA IL PIACERE - Secondo i dati di una ricerca condotta in collaborazione fra Stati Uniti e India lo yoga ha un impatto positivo nell'attività sessuale. Un team di studiosi appartenente alla Brown University di Rhode Island, University of British Columbia, negli Stati Uniti, e Institute of Medical Science di New Delhi, India, ha sottolineato che questa disciplina può favorire la percezione del piacere femminile, facilitando il desiderio e il raggiungimento dell'orgasmo.



ESPLORA IL CORPO - Lo yoga si basa sull'ascolto delle proprie sensazioni: tramite le diverse asana, posizioni, si raggiungere un'elasticità nuova, esercitando muscoli e aree neglette, comprese le zone erogene. Tutto il corpo viene sollecitato, in una modalità dolce e al tempo stesso intensa, già a partire dalla respirazione. Quando la pratica dello yoga è abituale gli effetti sono numerosi.



ABBANDONA LA MENTE - Grazie a questa disciplina, che è possibile conoscere e approfondire scegliendo la variante che sentirai più tua, scioglierai tensioni muscolari e contratture. Aumentando la flessibilità, i movimenti diventeranno più fluidi e il bacino acquisterà una mobilità maggiore: l'energia sessuale diventerà allora più intensa, con un effetto boomerang che si rivelerà fondamentale anche per la mente. Pensieri e preoccupazioni si allontaneranno: l'attenzione sarà per il qui e ora.



ALLONTANA LA TENSIONE - Sollecitare i muscoli pelvici si rivela importante nell'atto sessuale, ma a lungo termine è un'abitudine preziosa anche per salvaguardare la salute e il benessere dell'organismo. Inoltre, secondo una recente indagine effettuata presso la Loyola University di Maywood praticare yoga con regolarità aiuta a rafforzare la coppia e allontana le tensioni perché agisce da riequilibratore delle emozioni.



PIÙ EMPATIA - Disfunzioni erettili e difficoltà a raggiungere l'orgasmo spesso sono profondamente collegati a una questione psicologica. Lo yoga aiuta a superare le resistenze e vivere il corpo in pienezza, senza imbarazzo, né vergogna. Perché la bellezza del sesso è imparare a vivere l'amore in libertà, con curiosità e passione, con il coraggio di abbandonarsi ai cinque sensi e alla magia di un incontro a fior di pelle.