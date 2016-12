Se il sesso non funziona elimina i cinque nemici del desiderio

1 - A lui piace la mattina, a te? No - Sì, è vero la maggior parte degli uomini ama il sesso mattutino: è una questione di chimica. Il livello di testosterone è più alto durante le prime ore del giorno e per questo la libido (maschile) ha un'impennata. Le donne solitamente preferiscono la calma della sera, quando la routine giornaliera è finita e magari si è appena uscite da una doccia rilassante. Il cambiamento in una storia d'amore di lunga data può dare una scossa alla routine ed è un vero e proprio allenamento per l'eros: ecco quindi un ottimo motivo per non dire no.



2 - La dieta toglie l'appetito… sessuale - Curare la propria forma fisica ha effetti positivi sulla salute e l'autostima, tuttavia centellinare con troppa rigidità le calorie può avere conseguenze negative per il desiderio femminile. Soprattutto per le donne sentirsi a posto anche nei momenti di intimità è fondamentale, tieni conto però che gli uomini sono decisamente meno interessati a misurare i cm di adipe o controllare lo stato della cellulite. Abbandonati ai gesti dell'amore con convinzione. Lasciare spazio alla propria fisicità senza giudicarsi ha un effetto travolgente.



3 - Spazio ai cinque sensi - Toccarsi è importante, non solo in senso erotico, bensì come atto di attenzione e ascolto verso l'altro. Sfiorare la pelle nostra e del partner è un incontro fra vite: questo semplice gesto aiuta a ritrovare l'intimità e aumenta la confidenza. Anche se state insieme da tanto tempo ritrovate il valore di una carezza o di un bacio a fior di pelle, seduti fianco a fianco sul divano giocate a strofinarvi come gatti: le memorie olfattive sono collegate alle emozioni più profonde.



4 - Rabbia e stress fuori dal letto - Non bisognerebbe permettere ai litigi e alle frustrazioni di stratificarsi, giorno dopo giorno, fino a quando il veleno invade l'anima senza più possibilità. L'arma migliore per la serenità di coppia è il dialogo: prima di correre fra le lenzuola parlate di ciò che vi preoccupa o emoziona. Spesso non diciamo i motivi reali per cui stiamo male e iniziamo a incolpare l'altro. Il modo migliore per ritrovare la connessione è iniziare il discorso con "Io mi sento...".



5 - L'ozio fa male all'amore - Secondo una ricerca presentata presso il Cnr di Roma fare attività fisica aiuta il desiderio. Sentirsi bene nel proprio corpo e avere un partner capace di sentirsi in armonia a livello psicofisico aiuta ad avere performance più dinamiche e felici. In più subentra un fattore psicologico di notevole importanza: l'agilità del corpo corrisponde alla leggerezza mentale. Curare il tuo corpo con amore, senza obiettivi impossibili, ti aiuterà a ritrovare spensieratezza e gioia: l'emozione di una vitalità senza limiti.