Cinque motivi per fare l'amore di più e rafforzare la coppia

CORPO E MENTE - Il sesso è un esercizio potente a livello cardiocircolatorio, perché influisce sul ritmo cardiaco e coinvolge tutta la muscolatura. Inoltre, fare l'amore migliora la pressione e, secondo alcune ricerche, contribuisce all'aumento dell'immunoglobulina A che combatte i virus influenzali. Se l'intimità attraversa un momento di crisi riparti da te stesso: scegli un'attività sportiva o un corso di ballo e ritrova energia, elasticità, leggerezza. Un rapporto più sereno con il corpo aiuta a lasciarsi andare e vivere il sesso con più spontaneità.



ANTISTRESS - Alcuni studi hanno provato che il sesso praticato con regolarità abbassa i livelli di stress: grazie al rilascio di endorfina e dopamina, infatti, lo stato di benessere dell'organismo migliora con importanti conseguenze a livello psicologico. È vero che in situazioni negative o al termine di una giornata difficile può risultare complicato dare spazio a un clima di intimità. Spesso tendiamo a punire il partner di colpe che non ha, finendo involontariamente per sfogare le emozioni negative sulla persona cara. Gioca d'astuzia: prima di avvicinarti al partner concediti un momento tutto per te in cui ritrovare la calma. Una doccia rilassante scioglierà ogni tensione e … fare l'amore con la pelle bagnata è ancora più bello.



CREA LA SITUAZIONE - Da una recente indagine è emerso che dormire insieme rafforza la coppia. L'intimità ha bisogno di essere preparata, ecco perché è importante dare energia ai piccoli riti e i gesti che aiutano la vicinanza, fisica e psicologica, con il partner. Ritagliare momenti tutti per voi stimola la voglia di stare insieme. Hai in programma una serata a base di film e divano? Via libera a coccole, effusioni, baci e carezze.



INSIEME - Il sesso aumenta la vicinanza fisica e psichica: senso di appartenenza e complicità costituiscono fattori determinanti alla base della felicità di coppia. Tuttavia spesso perdiamo il vero senso della parola "insieme": anche nelle coppie di lunga data è importante creare uno spazio in cui ritrovare il gusto di fare le cose insieme. Avere un progetto comune, ridere, guardarsi e ritrovarsi uno nello sguardo dell'altro vi permette di passare dalla vita quotidiana alle lenzuola senza dimenticare di coltivare un lato creativo, complice e malizioso, importante per entrambi.



DIVERTITI - Una recente indagine avrebbe svelato ciò che ogni uomo sperava di sentirsi dire: il sesso orale fa bene alla coppia. Secondo la State University di New York, che ha condotto uno studio coinvolgendo 300 donne, i benefici maggiori si ottengono portando a termine la fellatio fino in fondo. Nelle coppie collaudate può subentrare un senso di imbarazzo rispetto al partner: evita di immaginarti mentre fai l'amore, potrebbe bloccarti. La tendenza a immaginarsi durante un rapporto sessuale viene chiamata spectatoring e ha ricadute negative a livello psicologico, perché aumenta il senso di vergogna e imbarazzo. Concentrati sul qui e ora: le regole per un sesso felice sono semplici. Usa meno la testa e lasciati andare alle sensazioni.