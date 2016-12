Imparare a condividere il letto: i trucchi per far funzionare la relazione anche di notte

Non devi scegliere tra il tuo letto e il tuo fidanzato, sta' tranquilla, basta mettere in atto qualche astuzia e nel giro di qualche giorno, sarai più riposata, più bella e più innamorata.



Il tuo partner russa – Preparati, è un problema che peggiora con l'età, ma qualcosa a riguardo si può fare. Ridurre la quantità di alcol nella fascia serale, così anche di fumo, può diminuire la congestione che causa il disturbo. Esistono, poi, delle cliniche del sonno specializzate nel risolvere questo tipo di situazioni: più efficaci di uno psicologo di coppia, ti cambieranno la vita. E se non basta? Puoi sempre coprire il rumore con dei suoni della natura direttamente in cuffia. Dal suono della pioggia a quello della foresta, c'è solo l'imbarazzo della scelta.



Ti ruba le coperte - Insiste che tu vada a letto in una mise sexy e poi ti lascia al freddo rubando tutte le coperte. Cosa più tragica? Quando provi a prendere un lembo del lenzuolo, ti accusa di essere la ladra. Il consiglio è di aumentare la temperatura della stanza per dissuaderlo dall'avvolgersi nel piumone come fosse un rotolo di sushi. Se non funziona si può sempre fare alla tedesca: due piumini separati. Ognuno avrà il calore di cui ha bisogno.



Avete orari differenti – Lui è un nottambulo e ogni volta che viene a letto ti sveglia, tu invece, ti svegli presto e il rumore della giornata che incomincia è motivo di litigio. Per questo non c'è una vera e propria soluzione, solo compressi. Invitalo a spogliarsi in un'altra stanza o, almeno, a togliersi la cintura il cui rumore, nel cuore della notte, rimbomba come un campanaccio. Da parte tua, assicurati di chiudere le porte e cerca di anticipare al giorno prima alcune operazioni: dal phon, alla scelta dei vestiti, ci si può venire incontro in mille modi.



Luce accesa, luce spenta – Una grande disputa serale riguarda il controllo dell'abat-jour: se sei una lettrice o se lui non si stacca dal suo ipad neppure in piena notte, l'unica soluzione è la mascherina da sonno. Questo utile gadget, acquistabile con pochi euro, ti permetterà di goderti l'oscurità e mantenere illuminato il vostro rapporto: irrinunciabile.