Dieci consigli per invecchiare col sorriso sulle labbra

07:00 - Curare il corpo, mantenendo vitale e in forma questa macchina meravigliosa, è importante, ma saper affrontare il tempo che passa è una partita che si gioca soprattutto a livello mentale, perché possiamo vivere questa nuova fase della vita come un fattore di stress o un viaggio in un campo dell'esistenza differente, in cui riconsiderare il rapporto con il mondo, gli altri e i nostri sogni. Invecchiare non è questione di una nuova ruga, ma un processo a livello mentale che può renderci straordinariamente felici e più forti.

1. A partire dagli anni Quaranta un team della Harvard Medical School ha coinvolto oltre 200 soggetti seguendoli lungo il corso della vita, dalla giovinezza all'età adulta, nel tentativo di studiare i fattori legati alla longevità. La scoperta? Secondo gli studiosi il segreto di una lunga vita è nella felicità delle relazioni umane che sappiamo creare: famiglia, amici, un animale domestico costituiscono ciò che ogni giorno ci ispira, talvolta preoccupa, ma al tempo stesso sa essere motivo di sfida e crescita. Quando ti sai circondare di persone che incrementano la tua gioia di vivere e sai puntare su relazioni appaganti, in amore e amicizia, sorridere ti trasforma e agisce sulla tua serenità interiore.



2. Sfatiamo certi miti: non è assolutamente vero che dopo una certa età si rendano necessari medicinali per il controllo di fattori quali pressione o diabete: dipende dalle condizioni fisiche di ognuno. Tu come mangi? Il cibo è la prima medicina: cibi ricchi di sughi e condimenti pesanti, fritture e un eccessivo consumo di carne rossa non fanno bene. Il metabolismo sta cambiando: cerca di percepire quando il corpo si sente attivo e leggero. Prediligi verdure, tanta frutta, piatti freschi e ricchi di colore, cucinati con elementi naturali e in maniera semplice. La dieta è uno stile di vita e non deve essere triste, ma saperti nutrire con gioia, freschezza e semplicità.



3. Dedica ogni giorno una-due ore a passeggiare. Chi ha un cane sa quanto l'amico quattro zampe possa essere uno stimolo costante contro la tendenza alla pigrizia. Ora che hai tempo e non sei più impegnato sul lavoro come anni fa cosa ne dici di adottare un animale? Moltissimi sono stati abbandonati e aspettano solo una famiglia. Oppure puoi proporti come volontario in canile per portare a passeggio i cani: è utile per i cuccioli che non hanno trovato un amico disposto a averli e per te sarà la scoperta di un nuovo mondo.



4. Sono ormai numerosi gli studi a confermare quanto faccia bene alla salute saper perdonare. Non si tratta di un perdono sterile e a parole: non sempre è facile, soprattutto con gli eventi particolarmente dolorosi, tuttavia iniziare a accettare il passato contribuirà a innescare questo meccanismo. Sono forse trascorsi anni dagli eventi negativi che ti hanno segnato. Tieni conto che nessuno, proprio nessuno, ha avuto una vita perfetta, poiché tutti siamo figli di altrettanti figli che hanno cercato di tenersi in bilico come potevano: se avessimo la possibilità di vedere cosa è stata la vita di una persona, probabilmente non ne daremmo giudizi pesanti come facciamo ora. Rivedi con calma la vita, assapora i momenti belli, sciogli la pesantezza di altri pensando a cosa, comunque, ti hanno lasciato e cosa sei diventato anche grazie a tali esperienze.



5. Cura una buona circolazione del sangue, facendo attività fisica e tramite elementi nutritivi corretti quali tè verde e caffè, che nelle giuste dosi è antiossidante, tisane disintossicanti all'ortica, rosa canina e finocchio e frutta di stagione, ricca di vitamine e sali minerali. A merenda? Yogurt con un cucchiaio di crusca, frutta secca e un quadrato di cioccolato fondente: secondo alcune ricerche il consumo di cioccolato ha effetti antietà e fa bene al cuore, così come un bicchiere di buon vino grazie alla sue proprietà antiossidanti.





6. Allena la tua curiosità facendo in modo di sfruttare e vivere appieno ogni giorno. Una passeggiata al parco, il corso di nuoto, un pranzo in cui cucinare con gli amici, o il pomeriggio con i nipotini: ora hai più tempo, perché non utilizzarlo per ciò che ti incuriosisce e ispira? Ricorda che condividere la giornata con altre persone, vecchi amici o nuove conoscenze, rende più allegra e vitale l'esistenza.



7. Se non l'hai ancora fatto, smetti di fumare o limitati a concederti una sigaretta al giorno: oltre a malattie ben più gravi, problemi a livello di cuore, arterie e circolazione del sangue, ingiallisce i denti e rovina la pelle. A distanza di due settimane ti accorgerai che le vie respiratorie sono più libere, la resistenza alla fatica è più alta, mentre circolazione e corpo traggono giovamento da un nuovo stile di vita.



8. Secondo una ricerca svedese gli anziani che praticano giardinaggio hanno un'aspettativa di vita superiore di circa un anno e mezzo rispetto chi conduce una vita sedentaria. Se non hai un giardino puoi proporre a un conoscente, che magari ha meno tempo e voglia di te, di curare il suo orto. In ogni caso dedica almeno due pomeriggi alla settimana a raggiungere un luogo verde al di fuori della città e camminare, respirando aria pulita, immerso nella pace verde degli alberi.



9. Rebus e parole crociate migliorano l'attività mentale: la tesi è stata confermata da numerosi studi di settore. Invece che spiare l'arrivo di nuove rughe, guarda con orgoglio il tuo viso allo specchio e cura ciò che hai dentro, perché la vera bellezza è un'attitudine dell'anima e ci permette di risplendere in modo autentico. Iscriviti in biblioteca, leggi, partecipa a conferenze e adotta una buona abitudine: ogni giorno regalati una passeggiata e compra il quotidiano, diventerà un piacevole rituale, oltre a permetterti di essere aggiornato sul mondo.



10. L'ottimismo è fondamentale per vivere bene. Al contrario di ciò che pensiamo, esso non è una dote, ma una competenza che possiamo imparare e rendere più forte nel corso della vita, perché non si tratta dell'essere positivi in maniera cieca, bensì della capacità di rendersi conto che ogni problema può essere superato con le giuste soluzioni, che possiamo guardare oltre perché ciò che oggi sembra insormontabile, domani non sarà che un granello di sabbia. Hai attraversato la vita, giorno dopo giorno, superando momenti dolori o di gioia, sei riuscito a sopravvivere e oggi sei più saggio e hai più esperienza rispetto a quando eri un adolescente: è il momento di iniziare a sorridere, consapevole che stai iniziando un nuovo capitolo di vita in cui non devi dimostrare più nulla a nessuno, ma semplicemente prendere contatto con la tua interiorità e guardare a testa alta il presente.