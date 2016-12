Costruisci i tuoi pensieri positivi per affrontare il mondo con il sorriso

07:00 - Il telegiornale rimbomba nella testa con notizie allarmanti, i discorsi della gente non sono da meno e ripetono come un mantra “crisi, crisi”, per non parlare dei discorsi sconfortanti di amici e familiari: vivere circondati da una pressione così forte è tutt'altro che facile e rischia di intaccare la riserva di positività necessaria a sostenere le nostre scelte giorno dopo giorno.

Sul serio viviamo nel peggiore dei mondi possibile? Le condizioni non sono fra le migliori, bisogna ammetterlo, tuttavia è altrettanto vero ricordare che ogni epoca storica ha dovuto affrontare le sue battaglie. Fin dal primo respiro ogni essere umano lotta per la sua sopravvivenza e se l'accresciuto comfort degli ultimi cinquant'anni ha forse fatto dimenticare condizioni di vita durissime e ambienti ben più oscuri, ogni neonato in qualsiasi attimo può invece testimoniare che rimanere in vita, ogni istante, richiede sforzo, energia, coraggio.



La capacità di non arrendersi è qualcosa di cui i nostri nonni ci hanno parlato molto e che, in qualche caso, sono riusciti a trasmetterci. Credi che la loro vita sia stata più semplice? No, non è lo è stata. Ogni generazione deve affrontare le sue prove, battaglie talvolta in grado di mettere a dura prova salute, fame, benessere. Come mai esistono persone capaci di sfoderare un sorriso anche nelle condizioni più avverse e altre annichilite dall'incapacità di prendere possesso della propria vita? Secondo diverse ricerche in ambito neurologico anche trenta minuti di lamentele possono incidere negativamente sullo stato mentale aumentando stress, depressione, stanchezza e nervosismo.



Essere circondati da persone che si lamentano per il puro gusto di lamentarsi significa essere usati come pungiball, ricevere un carico immane di frustrazione e veder accentuarsi un profondo senso di inadeguatezza. Un conto, infatti, è parlare di un problema per sfogarsi e ottenere una visione più ampia grazie alla condivisione nel tentativo di trovare una soluzione; al contrario chi utilizza la tendenza a lamentarsi come stile di vita di solito non ha realmente intenzione di migliorare ciò che lo deprime e scoraggia ogni tentativo delle persone intorno, impegnate a dare consigli che suonano a vuoto.



Osserva le persone con cui scegli di condividere il tuo tempo. Portano ispirazione nella tua vita o amplificano un senso di negatività e inadeguatezza? Non serve essere ottimisti a tutti i costi, ma nemmeno negativi in ogni situazione: sii consapevole e guarda la realtà da più punti di vista, scoprirai che le persone ottimiste non sono cieche di fronte ai problemi della vita ma semplicemente hanno esercitato una capacità di resilienza che li aiuta a reagire in maniera costruttiva. Per costruire con più forza questa abilità che tutti possiamo avere non serve concentrarsi sull'ottimismo, bensì espandere il proprio orizzonte mentale.



Quando leggi i quotidiani non limitarti a alla cronaca del luogo in cui vivi: leggi le notizie provenienti da altri Paesi. Evita di limitare la tua visione a ciò che stai vivendo. Scoprirai che ogni giorno nel globo esistono altre persone, proprio come te, che cercano occasioni migliori, che combattono contro eventi negativi; uomini e donne con idee diverse, in grado di puntare su bellezza, ecologia e progetti che dialogano con il futuro.



Non far mancare alle tue giornate musica, buona letteratura, occasioni culturali: accresceranno la tua consapevolezza. Sii grato per ciò che hai e guardati intorno; quando si è pronti a aiutare chi ci circonda in genere si scopre che basta un po' più d'attenzione verso l'altro per scoprire quanto tutti siamo connessi. Se non hai animali recati nel canile più vicino e porta a passeggio un cane: questa semplice abitudine darà gioia a un animale rinchiuso per la maggior parte delle ore e sarà un dono incredibile per te. Numerosi studi medici hanno dimostrato come la presenza degli animali possa migliorare la qualità di vita e persino la salute.



Anche un telefono o internet possono costituire ottimi sistemi per informarsi, ispirarsi, annullare le distanze e sentirsi più vicini, purché usati in maniera intelligente: usa gli strumenti tecnologici non per fare gossip o passare il tempo senza sapere come, ma con consapevolezza, per conoscere, accendere la curiosità, nutrire il tuo entusiasmo. Il modo in cui guardiamo la vita è una scelta, da decidere e rendere migliore giorno dopo giorno.