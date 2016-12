Riti di benessere per Capodanno

07:00 - La fine dell'anno è un momento simbolico molto forte: in questo periodo di frequente si va di corsa, impegnati fra lunghe cene e commissioni per la famiglia. Prenditi un momento tutto per te. I piccoli riti di bellezza aiutano a ridare attenzione al corpo, lasciar andare l'anno trascorso e ripartire con nuova energia.

Che cosa farai nel pomeriggio prima del cenone? Dopo aver preparato l'occorrente per la serata, fermati. Abbassa le luci di casa e punta la sveglia dopo 30 minuti, il tempo giusto per un sonnellino tonificante che ti permetterà di arrivare in gran forma in previsione della notte di festa. Dormire favorisce la calma mentale e il buon umore, distende la pelle e rilassa.



Adesso che hai ritrovato calma e relax, è il momento della spa, direttamente fra le pareti di casa. In una ciotola mescola qualche cucchiaio di sale, a cui aggiungere un barattolo di yogurt oppure un olio naturale a tua scelta (perfetto olio di vinaccioli o avocado, altamente nutriente). Questa semplice ricetta costituisce una base naturale per uno scrub detox con effetto illuminante per l'epidermide, che risulterà immediatamente più liscia e luminosa.



Spalma sulla pelle umida direttamente nella doccia così non rischierai di sporcare il bagno, poi sciacqua abbondantemente: la crema non serve, la pelle risulterà già morbida e idratata. Se ami gli oli essenziali aggiungi qualche goccia di olio essenziale di gelsomino, Neroli o agrumi per respirare un'ondata di buon umore capace di espandersi dal corpo alla mente.



Cosa ne dici di un abito nuovo? Un tempo si utilizzava l'abito della festa, ben diverso dai soliti poveri panni della quotidianità: basta anche soltanto un cravattino o un foulard per l'effetto novità. Le feste costituiscono un vero e proprio momento di passaggio, a cui prepararsi fisicamente e simbolicamente: afferra l'onda del nuovo in arrivo, cogli l'occasione per ripartire con energia e rimetterti in discussione.



Unghie, capelli, sopracciglia, depilazione (oggi considerata un fatto unisex non solo femminile!) fanno parte dei rituali di bellezza per la cura e pulizia del corpo, ma costituiscono anche un modo per dedicare attenzione a noi stessi, sentirci a posto, a beneficio del relax fisico quanto psicologico e mentale.



Il 2014 è agli sgoccioli e insieme all'ultima pagina del calendario se ne va un anno di promesse, problemi, eventi, novità. Pensa a ciò che hai realizzato e a cosa, invece, ti è sfuggito; hai un nuovo anno per cercare di realizzare i tuoi desideri, lasciarti stupire dalle cose, pensare a ciò che vuoi veramente.



In alcune aree del mondo c'è un'usanza ricca di magia che potresti riproporre alle persone con cui festeggerai l'arrivo del 2015: su un foglietto dovrete scrivere da una parte tutto ciò che si vuole lasciar andare e dimenticare dell'anno vecchio, dall'altra i desideri. A mezzanotte dopo il brindisi accenderete una candela con cui bruciare i foglietti: un piccolo rito beneaugurante per lasciar andare gli eventi dolorosi e focalizzarci sul nuovo anno in arrivo.