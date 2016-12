A cena con le amiche: tre look da scegliere a seconda dello stile

Look anni Sessanta: una pelliccia eco, come quella calda e morbidissima di Shrimps, una minigonna con bottoni frontali color sabbia, la trovate di Burberry, e una maglia con stampa geometrica colorata di Michael Michael Kors.



Gli accessori? Immancabili gli stivali cuissard in camoscio nero, come quelli di Alaia.



Look in jeans: per le più sbarazzine, il pezzo cult è uno scamiciato in denim, ricorda gli anni Sessanta ed è sfizioso e trendy al punto giusto. Abbinatelo a un semplice dolcevita, come quello di Balenciaga e a un paio di collant pesanti.



Ai piedi degli stivaletti alla caviglia con tacco in legno e in spalla una borsa a tracolla color cammello.



Look maschile: per coloro che apprezzano lo stile boyish, il consiglio è quello di puntare su un completo più o meno classico composto da blazer e pantaloni. Quello di Gucci è una buona alternativa ai soliti giacca e pantaloni seriosi.



Per le scarpe puntate su degli stivaletti a punta con tacco basso firmati Acne Studios.



Qualsiasi sia il vostro stile e il look ricordatevi sempre e comunque un fattore fondamentale: dovrete sentirvi a vostro agio negli abiti e negli accessori che indosserete.



