Completo giacca pantalone: come indossarlo per l'autunno 2015

Look 1 - Da Giorgio Armani l'ensemble giacca/pantalone è un un must: nessuno come re Giorgio, infatti, ha fatto dell'eleganza morbida il suo marchio di fabbrica, come dimostrano bene le collezioni autunno-inverno 2015 di Giorgio Armani e Emporio Armani. Il blazer diventa lungo e si porta sui pantaloni palazzo (Zara) che lasciano intravedere il dettaglio che fa la differenza: uno stivaletto scamosciato tutt'altro che noioso (Remè Caovilla).



Look 2 - Se il nero e lo spigato non fanno per voi ma preferite l'insostituibile blu, potete scegliere fra una tonalità pià elettrica (Boss Women e Cedric Charlier) e quella navy (Lemaire), meglio ancora se con il reverse in contrasto. Il nostro consiglio? Non abbiate paura di provare nuove lunghezze di pantalone: il blazer iper femminile si porta con culotte (Thom Browne) e stringate maschili (Saint Laurent).



Look 3 - Sulla passerella di Gucci e quella di Balmain, invece, abbiamo visto versioni eccentriche ed estremamente sexy. Se però il total look floreale e quello di ispirazione anni '80 non riscontrano le vostre esigenze, non abbiate paura dello spezzato: un blazer dal fit morbido si porta con un pantalone color senape (H&M). Il dettaglio in più? Il mocassino di vernice (Fratelli Rossetti).



