Milano Moda Donna si conclude con Giorgio Armani, all'insegna dell'eleganza da signora perbene

E anche questa edizione di Milano Moda Donna si avvia alla sua conclusione, dopo una settimana di show - alcuni memorabili, come quello di Prada , altri decisamente meno - che hanno portato in passerella il meglio della moda italiana. A chiudere i battenti Giorgio Armani , con una sfilata dove è protagonista, ancora una volta, quell' eleganza morbida e disinvolta che ha reso lo stilista celebre in tutto il mondo.

Prima di passare Parigi, dunque, Milano saluta gli addetti ai lavori con un weekend densissimo di sfilate, dove hanno spiccato Jil Sander e Marni, che è culminato nello show del lunedì mattina presso l'Armani/Teatro di via Bergognone. Se per Emporio Armani il designer aveva alternato i suoi classici grigi al più zuccheroso dei rosa, per il suo marchio principe ritornano i blu splendenti e i tocchi di rosso.



Tra righe, preziose decorazioni floreali e tessuti iridescenti, la collezione Primavera Estate 2016 scorre in leggerezza, disegnando un guardaroba elegante, classico ma non troppo, con qualche punta estrosa che nell'armadio delle signore non deve mai mancare. Che sia un abitino svasato, un completo pantalone o un ensemble con gonna pantalone o bermuda, l'effetto finale è ricercato ma non ostentato.



Gli abiti da sera - che ricordano un po' una notte stellata - si portano con le ballerine a punta rasoterra e la pochette a mano, mentre un maxi bottone diventa il nuovo ciondolo da stringere al collo. Il cappello a tesa larghissima è l'accessorio chic per eccellenza: copre il volto per metà e dona immediatamente un'aria raffinata.



