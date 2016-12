Blumarine, Emporio Armani, Marco De Vincenzo: ecco il meglio delle passerelle milanesi

La giornata si è aperta con il defilé di Blumarine, le cui ragazze romantiche hanno un appeal contemporaneo: i lunghi abiti decorati si portano con lo spolverino senza maniche, la vestaglia e il completo giacca kimono/pantalone sono fermate in vita da cinture che sfiorano i fianchi, all'insegna di una fluidità super chic.



Da Emporio Armani, invece, la parola d'ordine è come di consueto eleganza rilassata mentre da Etro moderne principesse portano abiti lunghi dalle delicate decorazioni floreali. Ci piacciono particolarmente trucco e parrucco, all'insegna della naturalezza: visi puliti e capelli raccolti in chignon disordinati.



Debutta da Iceberg l'austriaco Arthur Arbesser, che supera a pieni voti la difficile prova della prima volta in passerella. La sua è una collezione fresca dalle linee pulite, che riprende il lavoro intrapreso dal designer già da diverse stagioni per il marchio che porta il suo nome. Il suo è un guardaroba intelligente e senza fronzoli, e per questo estremamente portabile.



Trionfo di artigianalità e design, invece, sulla passerella di Marco De Vincenzo, ormai una sicurezza. Il designer romano, infatti, riesce come pochi altri a conciliare la sua indiscutibile formazione sartoriale con una visione sempre attuale. Bellissime le sue frange, le stampe e i tessuti barocchi ai quali i tagli netti regalano una nuova opulenza, che non è mai di troppo. Bravo!



Concludiamo la nostra rassegna con Philosophy by Lorenzo Serafini, che manda in passerella abiti leggerissimi a micro fantasia floreale, camicie con il fiocco al collo, colletti e orli bianchi ricamati dal sapore squisitamente retrò. Ai piedi, però, rigorosamente stivaletti texani.



