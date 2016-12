Prada Primavera Estate 2016: per innovare bisogna sovvertire

Al secondo giorno di sfilate, dopo Gucci , Fendi e il soddisfacente primo round di passerelle , Milano Moda Donna gioca la sua carta speciale, ovvero lo show di Miuccia Prada . La stilista, da sempre punto di riferimento per tutti gli altri designer e amatissima dalla stampa di settore, non era presente fisicamente a causa di un grave lutto familiare, ma la sua estetica era invece ben visibile nell'atelier di via Fogazzaro.

La Primavera Estate 2016 è un gioco intellettuale di costruzione e decostruzione, dove il principale indiziato è il classico tailleur da signora, quella stessa signora che ama sperimentare con il suo stile che da sempre è la donna immaginata da Miuccia.



L'ensemble bon ton gonna/giacca viene scomposto e ricomposto nei suoi elementi: la fantasia a righe confonde e ridisegna tasche, colletti e reverse, le gonne si compongono di sovrapposizioni di tessuti e lunghezze diverse. Gli orecchini diventano enormi e al posto della sciarpa si portano reti rigorosamente di colori a contrasto.



La camicia spunta fuori dalla gonna in un intrecciarsi di fantasie differenti che, quasi miracolosamente, creano un insieme convincente, i maglioncini si portano dentro la gonna stessa. I tessuti sono molteplici e preziosi mentre gli abiti scendono morbidi sul corpo fra linee che si intersecano.



Gli accessori non mancheranno di conquistare i clienti affezionati: dagli occhiali da sole alle borse, bauletti e tracolline dove righe e stampe pitonate convivono serenamente, fino ai sandali a righe e alle décolléte a punta squadrata. Ancora una volta Miuccia ricrea quell'equilibrio "squilibrato" che l'ha rese celebre, dove il cattivo gusto è usato come mezzo potentissimo per ridefinire quello che è considerato buon gusto.



