Occhiali da sole: a ciascuna il suo modello

Gli occhiali da sole sono uno di quegli accessori assolutamente indispensabili per tutti. Non solo perché proteggono gli occhi dai raggi solari, ma perché rappresentano uno degli accessori fondamentali, sia in estate che in inverno, per completare al meglio il proprio look. Per moltissime persone, sia donne che uomini, sono un vero e proprio oggetto di culto, da collezionare stagione dopo stagione in tutte le versioni e di tutte le marche. Ma siamo sicuri che tutti gli occhiali vadano bene per noi? Magari ci piace tantissimo l'ultimo modello di Ray-Ban, però forse non è adatto al nostro viso. Allora come capirlo? Ecco alcuni brevi ma efficaci consigli per non sbagliare occhiale.