Novità mocassini: le scarpe giuste per fine estate e autunno

Sfumature di rosso per mocassini in pelle

I classici: si distinguono per le loro tinte sobrie, dal marrone al cuoio, dal nero al grigio. Li trovate in pelle, in eco pelle e anche in camoscio (o similari).

Abbinateli senza calze con un paio di jeans, è il modo migliore per mantenere un look estivo adatto per i primi di settembre.

I contemporanei: platform a contrasto (solitamente bianco) di qualche centimetro, forma arrotondata e colori vivaci. Sono i mocassini di nuova generazione.

Il consiglio? Sceglieteli con look non troppo vistosi, diventeranno il focus della mise e vi regaleranno qualche centimetro d'altezza in più.

