Accessori d'autunno: i must per un look personalizzato e ricercato

Siamo totalmente ossessionate dallo shopping d'autunno che non possiamo fare a meno di pensare agli accessori che saranno must per completare i nostri look autunno/inverno 2015. Nelle ultime sfilate abbiamo visto dominare, per questa stagione imminente, colori come il nero e il marrone, tanta pelle, tanti accessori da appendere alle borse, anche in pelliccia come i Karlito di Fendi, frange, accessori per il cellulare e cuffie per ascoltare la musica personalizzate, come quelle preziosissime di Dolce&Gabbana, ricoperti di pietre e perle.

Abbiamo fatto per voi un giro virtuale di shopping e abbiamo messo nel nostro carrello gli accessori preferiti.



Il cappello Borsalino: in feltro, classicissimo, anche questa stagione sarà uno degli elementi chiavi per completare i look autunnali, da abbinare a mantelle o giacche in pelle, rende immediatamente ogni outfit più interessante.



Le cover per il cellulare: sicuramente possiamo dire che è stato Moschino a rilanciare ancora più forte il trend delle cover esagerate per il cellulare. Anche per questa stagione sia lui che tutti gli altri designer non si sono risparmiati e hanno creato per le fashion addicted un mare di cover divertentissime, alcune più preziose altre meno, tutte da sfoggiare, visto che ormai tutte giriamo con il cellulare in mano come un accessorio di moda.



I foulard: non sono mai passati di moda, anzi sono sempre presenti nelle collezioni degli stilisti, dai più classici di Hermes ai più nuovi, come quello di cui ci siamo innamorate per questo autunno/inverno, in seta leggera con una stampa a stelle bianca e nera, firmato Saint Laurent by Hedi Slimane.



I guanti: per le più freddolose sono una vera e propria ancora di salvezza. Ma non sono solo quello: in questa stagione i guanti diventano un vero e proprio accessorio must, da sfoggiare per completare il look. Noi abbiamo perso la testa per quelli di Valentino Garavani, in pelle con le frange.



Arriviamo al pezzo forte del guardaroba: la scarpa. Abbiamo visto in tutte le sfilate stivali stivali e ancora stivali. Che siano cuissard o meno, la parola d'ordine è "tacco largo", per essere chic ma con comodità. A noi fanno impazzire quelli in pelle nera di Chloè.



