Cinquanta sfumature di grigio? Sì, ma nel guardaroba!

Se immaginare una palette in scala di grigio per il vostro guardaroba vi mette un po' di tristezza, è arrivato il momento di ricredersi! Mai come quest'anno, infatti, la tonalità che ricorda il fumo di Londra - come spesso viene chiamata - si è imposta come must-have delle passerelle. Elegante e neutro , ha il grande pregio di star bene con tutto: ecco come si porta quest'estate.

Si presta a look formali come a quelli più ricercati il vestito in jersey di H&M, basta cambiare gli accessori per passare dall'ufficio all'aperitivo

Look total-grey si sono visti sulle passerelle di Alexander Wang, Angelos Bratis e Bottega Veneta, tra fluidità del tessuto e raffinate divise urbane. Il grigio è un colore basic: non abbiate paura perciò a sceglierlo per capi che non invecchieranno mai nell'armadio, come il giubbotto di pelle (Proenza Schouler) o il trench morbido di Mango, perfetto per questa stagione.



Eleganza asciutta da Lemaire, mentre da Boss e Balenciaga il grigio è il colore dell'abito aderente. Un vestito in jersey come quello di H&M è una scelta saggia: con rapidi cambi di accessori vi accompagnerà tranquillamente dall'ufficio all'aperitivo.



Il grigio è anche il colore perfetto per un completo pantalone da ufficio: se pensate che la versione vista sulla passerella di Acne Studios sia decisamente rivelatrice, meglio puntare sull'ensamble color ghiaccio di Zara, morbido e raffinato. Un altro passepartout è il jeans nelle tonalità grey (Isabel Marant) da abbinare ad un sandalo rasoterra.



Perfetti anche gli accessori: ci piace particolarmente la borsa con tracolla a catena di Nina Ricci e le décolleté a punta di Jimmy Choo, accessorio che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di nessuna.



