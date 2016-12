Come coprirsi con stile: gli accessori più cool per l'inverno

Nel guardaroba invernale non può mancare una sciarpa, meglio se ampia e in un colore neutro, così da abbinarsi a qualsiasi cappotto (in foto, modello Asos). Se siete fan dei berretti in lana, non avrete che l'imbarazzo della scelta: dal classico color ghiaccio con pon-pon in pelo (Loro Piana) a quello a coste larghe (Monki) fino al basco rosso di Gucci, il preferito delle fashioniste. I guanti di maglia, infine, sceglieteli lunghi, come quelli di Johnstons.



Se vi piace la pelliccia sintetica - altro grand trend di stagione - potrete puntare su un collare da abbinare al cappotto quando volete un tocco di eleganza in più (Jack Wills) oppure alla stola patchwork di River Island; si porta come una sciarpa il modello proposto da Vero Moda. Chi ama lo stile classico, invece, non potrà non amare la mantella con frange firmata Burberry e i lunghi guanti in pelle di Lanvin, perfetti per completare un look sofisticato.



I guanti corti scamosciati di New Look sono adatti al tram tram quotidiano mentre la sciarpa-coperta di Paul Smith aggiunge un tocco di colore e brio anche al più grigio dei look. Lo stesso dicasi per i guanti con la fantasia zig-zag (Missoni). Se la vostra tonalità preferita è il cammello, però, il cappello di Stella McCartney e la sciarpa di lana di Maison Margiela vi terranno al caldo con stile.



