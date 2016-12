Primi freddi: calda e modaiola la sciarpa maxi

Ma allora davvero questo accessorio, che sembra avere così poco sex appeal, può diventare un oggetto chiave del nostro look? Classicissima, in cashmere con le frange, è quella che potete trovare anche se aprite l'armadio del papà. Avvolgetela come un collare sopra il vostro giubbino in pelle e l'effetto sarà subito di grande scena. Se preferite indossarla in stile “kefiah” lasciate che le sue grandi punte cadano sul davanti e vi coprano come i baveri di un cappotto.



Quando invece volete sentirvi totalmente coccolate, scegliete una grandissima sciarpa in morbida lana calda, da avvolgere con un paio di giri e da fare cadere sopra un bel cappotto. Per tutte quelle che invece non sopportano di sentirsi imbacuccate, ma non vogliono perdere il trend, il consiglio è quello di ripiegare su una sciarpa leggera, in cotone o lino misto a qualche fibra più invernale, in modo da non sentirsi appesantite ma restare comunque trendy e “coperte”.



Se amate i loghi, fate come la fashion blogger Chiara Ferragni e avvolgetevi in una gigantesca sciarpa di Louis Vuitton in pieno stile monogram. Gli scialli della maison sono grandissimi ed avvolgenti, così amati che anche gli uomini durante l'ultima settimana della moda si sono fatti fotografare avvolti come in una calda copertina.



Anche per le sciarpe vale la regola delle "cose che non pensavi mai più di usare": se avevate accantonato quella a maglie larghe e con le frange pensando che non fosse più di moda, beh è arrivato il momento di rispolverarla e avvolgervici dentro per un inverno caldissimo. Anche le maison di moda stanno cavalcando il trend e si sono decise a sviluppare la sciarpa anche in altre varianti, trasformandola in mantelline e poncho.



