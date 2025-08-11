West Nile, ottava vittima nel Casertano: muore un 83enne di Capua

Un pensionato di 83 anni residente a Capua, in provincia di Caserta, è deceduto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano dopo essere stato colpito dal virus West Nile. L'uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Si tratta dell'ottava vittima registrata nel Casertano da inizio stagione. Alla luce del nuovo caso, il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha firmato un'ordinanza che prevede il monitoraggio dell'area dove viveva l'anziano, la pulizia dei terreni incolti, lo svuotamento delle piscine in disuso e la bonifica di tutte le strutture che possano favorire la formazione di ristagni d'acqua, ambienti ideali per la proliferazione delle zanzare vettori del virus. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a seguire le indicazioni di prevenzione e a segnalare situazioni potenzialmente a rischio.