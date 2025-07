West Nile, un'altra vittima in Campania: nel 2025 i morti salgono a cinque

Lo ha detto Francesco Vaia, già direttore generale dell'Istituto Spallanzani di Roma e già direttore per la prevenzione del ministero della Salute, intervenuto alla trasmissione Morning News su Canale 5. A livello internazionale, "l'Italia non deve isolarsi", ha aggiunto l'esperto. "Le malattie infettive vanno prevenute soprattutto in un quadro di collaborazione internazionale in modo che i piani pandemici possano essere condivisi a livello mondiale - ha aggiunto Vaia -. In un mondo globalizzato ciò che succede nell'altro emisfero ci interessa: basta un viaggio in aereo o sulla nave perché questo virus possa essere trasferito in Italia".