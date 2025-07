Vivian Spohr: chi è la manager tedesca finita al centro della cronaca

In oltre dieci anni di attività con Help Alliance, Vivian ha visitato numerosi progetti sul campo: in Sudafrica ha inaugurato un asilo ad iThemba ed è stata presenza costante in missioni in America Latina ed Europa orientale. In un’intervista ha affermato: “Il nostro lavoro cambia davvero la vita delle persone”, enfatizzando la sua connessione personale con le cause a favore dei giovani e ribadendo “orgoglio per i risultati ottenuti”.