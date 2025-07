Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata (moglie dell'ad di Lufthansa) è tornata in Germania

Stava andando al lavoro, come ogni giorno, in Costa Smeralda dove lavorava come baby sitter stagionale. Ma ieri, a Porto Cervo, Gaia Costa non è mai arrivata. La 24enne di Tempio Pausania è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, una delle arterie principali del borgo turistico. Inutili i soccorsi: la giovane è morta poco dopo per le gravi ferite alla testa. Alla guida c'era Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, top manager tedesca e moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa. La donna è indagata per omicidio stradale: ha lasciato l'Italia in attesa della formalizzazione dell'accusa.