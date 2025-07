Porto Cervo, Vivian Spohr investe e uccide Gaia Costa: "Sono a disposizione dei pm"

Erano circa le 13:30 quando Gaia Costa, baby-sitter stagionale originaria di Tempio Pausania, è stata investita da una potente Bmw X5 lungo via Aga Khan, nel centro di Porto Cervo. La giovane stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la casa dove lavorava, sollevando anche il braccio per segnalare la sua presenza. Secondo quanto ricostruito, l'impatto è stato violentissimo. Gaia ha battuto la testa sull'asfalto e ha perso conoscenza. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti, tentando per oltre venti minuti di rianimarla. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano. L'auto era guidata da Vivian Spohr, manager tedesca e moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa. La famiglia era in vacanza nella loro villa in Costa Smeralda.