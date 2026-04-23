Viterbo, i cittadini lanciano l'allarme per il degrado: "Sesso in pieno giorno tra rifiuti e abbandono"
Cittadini esasperati denunciano condizioni critiche nell'area dell'ex chiesa: "Qui vivono gli invisibili, ma nessuno interviene"
Rifiuti, siringhe, materassi abbandonati e condizioni igieniche insostenibili. Nel cuore di Viterbo cresce la rabbia per lo stato di abbandono in cui versa l'area tra porta San Leonardo e le Fortezze. A far esplodere il caso è la denuncia di una cittadina, che, dopo un episodio di sesso in pieno giorno, ha raccontato la realtà fatta di degrado quotidiano, a pochi passi da zone interessate da recenti interventi di riqualificazione. "Tutti i giorni passo da porta San Leonardo: è un mese che c’è un materasso buttato a terra, è da anni che si passa in mezzo agli escrementi di piccioni e di esseri umani, siringhe e preservativi lasciati a terra per giorni e giorni senza che qualcuno passi a pulire" si sfoga la cittadina sui social.
Un quartiere dimenticato tra lavori e incuria
Nonostante i progetti di recupero urbano ancora in corso, l'area di porta San Leonardo e delle Fortezze resta segnata da una profonda contraddizione: accanto agli interventi di valorizzazione, persistono situazioni di abbandono che rendono difficile la convivenza tra decoro urbano e disagio sociale.
Chi vive ai margini della città?
La zona è quotidianamente popolata da persone senza dimora e soggetti in condizioni di forte fragilità. Una presenza che, senza adeguati interventi sociali, si traduce in marginalità visibile e crescente. "Sono persone lasciate sole, senza supporto" denuncia la residente, sottolineando l'assenza di interventi concreti da parte delle istituzioni e delle realtà locali.
Quali sono le condizioni igieniche denunciate?
Il quadro descritto è critico: rifiuti sparsi, escrementi, siringhe e oggetti abbandonati per giorni senza alcuna rimozione. Tra gli elementi simbolo del degrado, anche un materasso lasciato a terra da settimane. Una situazione che, secondo chi frequenta quotidianamente la zona, non rappresenta un episodio isolato ma una condizione cronica.
Cosa è accaduto nell’ex chiesa delle Fortezze?
A suscitare maggiore indignazione è un episodio avvenuto in pieno giorno, nel pomeriggio, quando due persone sono state viste avere un rapporto sessuale sotto l'ex chiesa delle Fortezze. Un fatto che ha colpito profondamente la cittadinanza e che viene interpretato come segnale evidente del livello di degrado raggiunto dall'area.
Dov’è la risposta delle istituzioni?
La critica si concentra anche sulla percezione di immobilismo da parte della politica locale. Mentre si moltiplicano inaugurazioni e interventi di facciata, secondo la denuncia mancano azioni strutturali capaci di affrontare le radici del problema. Il contrasto tra promozione turistica e realtà quotidiana appare sempre più evidente.