Roma, topi e degrado nella scuola di Pietralata: "La situazione è di emergenza"

Stando alla versione del programma di Canale 5, l'origine del problema sarebbe l'incuria di una parte del cortile esterno, isolato nel 2024 a seguito della caduta di alcuni calcinacci dal cornicione dell'edificio. Qui le erbacce e i resti di cibo scaduto contribuiscono a formare l'habitat ideale per i topi. Il quarto municipio della città sottolinea la derattizzazione effettuate tra il 5 e il 12 novembre e lo sfalcio del prato effettuato a ottobre, con pulizia e raccolte dei rifiuti. Ma la protesta prosegue.



"Ci sono i topi da inizio di novembre, sono state fatte delle operazioni di derattizzazione che però fino a oggi non hanno portato ad alcun risultato - racconta una delle mamme a "Mattino Cinque" - La cosa grave è che le scatolette con il veleno per topi sono all'interno delle classi della scuola materna. I bambini sono piccoli, c'è il rischio di contaminazione, ci sono escrementi all'interno delle classi, insieme ai ratti morti".