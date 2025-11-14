Roma, topi e degrado nella scuola di Pietralata: "La situazione è di emergenza"

"Le operazioni di derattizzazione non hanno portato a nessun risultato", raccontano alcuni genitori a "Mattino Cinque"
© Da video
"Più fatti, meno ratti". È questo l'appello con cui le mamme dei bambini di una scuola di Pietralata, quartiere di Roma, si sono radunate per denunciare la situazione di degrado.
Come ricostruito da "Mattino Cinque", la protesta è iniziata già nei giorni scorsi per denunciare la presenza dei topi nel complesso scolastico che ospita scuola materna ed elementari. Gli indesiderati ospiti, vivi o morti, sarebbero stati avvistati o rinvenuti negli spazi esterni, nei corridoi, nelle classi e persino negli armadietti.
Stando alla versione del programma di Canale 5, l'origine del problema sarebbe l'incuria di una parte del cortile esterno, isolato nel 2024 a seguito della caduta di alcuni calcinacci dal cornicione dell'edificio. Qui le erbacce e i resti di cibo scaduto contribuiscono a formare l'habitat ideale per i topi. Il quarto municipio della città sottolinea la derattizzazione effettuate tra il 5 e il 12 novembre e lo sfalcio del prato effettuato a ottobre, con pulizia e raccolte dei rifiuti. Ma la protesta prosegue.
"Ci sono i topi da inizio di novembre, sono state fatte delle operazioni di derattizzazione che però fino a oggi non hanno portato ad alcun risultato - racconta una delle mamme a "Mattino Cinque" - La cosa grave è che le scatolette con il veleno per topi sono all'interno delle classi della scuola materna. I bambini sono piccoli, c'è il rischio di contaminazione, ci sono escrementi all'interno delle classi, insieme ai ratti morti".
Mentre un'altra mamma aggiunge: "Chiediamo la chiusura della scuola e una sanificazione come si deve, perché quella continuata fino a ora non è servita a nulla. Ci sono topi che girano tra i bambini, la situazione è di emergenza e chiediamo l'aiuto di tutti".