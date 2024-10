Torino, topi in corsia all'ospedale di Moncalieri: "Sospesi i ricoveri in pediatria"

Dal pomeriggio di mercoledì 23 ottobre è stato chiuso il reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, in provincia di Torino, a causa della presenza di topi. I roditori in realtà non sono stati avvistati, ma segnale indiretto della loro presenza è legato al ritrovamento di tracce di escrementi. Per questo, l'Asl To 5, di cui il presidio sanitario fa parte, ha avviato immediatamente le operazioni di derattizzazione. A segnalare la presenza degli escrementi sono stati i genitori di alcuni piccoli pazienti.