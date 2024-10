Torino, gatto chiude i padroni fuori da casa: intervengono i vigili del fuoco

Il gatto si chiude in casa e lascia fuori sul pianerottolo i padroni di casa, che per rientrare devono chiamare i vigili del fuoco. E' accaduto qualche giorno fa a Torino, in piazza Bengasi. "Ci guardava dall'interno dell'appartamento, ma la porta non si apriva, non potevamo crederci", ha raccontato la coppia a La Stampa, tirando un sospiro di sollievo dopo il lieto fine grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Saganaki, infatti, il nome del felino, aveva abbassato il chiavistello, giocando con un fiocco che vi era appeso, rendendo impossibile l'apertura dall'esterno.