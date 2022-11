19 novembre 2022 10:06

Cucù! Il gatto sbuca... dal muro della cucina di un condominio nel Padovano

Sentiva dei miagolii in cucina ma non vedeva il gatto. Che sbuca dal muro grazie all'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Padova. Disavventura a lieto fine per un certosino che passeggiando sul tetto del palazzo è caduto dentro la canna fumaria per finire nella cucina di un appartamento del terzo piano di un condominio di Este (Padova). O meglio, nel muro della cucina. I vigili del fuoco, allora, individuato il punto, hanno forato la parete e salvato il felino, che è stato adottato dalla stessa famiglia che lo aspettava... al di là del muro.