"Venite, c'è un ladro nella canna fumaria": ma è una civetta

Due occhi grandi e vispi hanno sorpreso l'agente che sbirciava all'interno di una canna fumaria di un'abitazione del Bellunese per cercare l'intruso. Si trattava invece di una civetta, che si era calata dal comignolo e aveva spaventato i proprietari dell'abitazione, i quali avevano subito contattato le forze dell'ordine denunciando la presenza di un ladro. Ma è stato un intervento diverso: colpiti da quegli occhioni, i poliziotti della questura di Belluno hanno recuperato il rapace e lo hanno rimesso in libertà. In un video i momenti clou del salvataggio.