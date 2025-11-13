Roma, quartieri insicuri non solo in periferia

"Realpolitik" documenta la situazione di degrado e violenza in centro città nelle ore notturne
© Da video
Continua a tenere banco il tema della sicurezza nelle grandi città, e non solo in periferia: a sottolinearlo è un servizio di "Realpolitik" andato in onda nella puntata di mercoledì 12 novembre. Le telecamere del programma di Rete 4 condotto da Tommaso Labate ha documentato la situazione nella Capitale: alle 22.30 in Piazza Trilussa a Roma, la situazione sembra già fuori controllo.
Urla, risse e spintoni in strada. Questo è quello che si vede dalle immagini mostrate dalla trasmissione. Qualcuno, nel corso della colluttazione, spruzza dello spray al peperoncino intossicando tutti i presenti. La rissa è scoppiata per il furto di un telefonino.
Intanto, mentre l'inviata del programma di Rete 4 chiama la polizia, la rissa si fa sempre più intensa: "Lo stanno massacrando di botte", dice la giornalista mentre degli uomini continuano a picchiarne un altro. A placare gli animi, solo l'arrivo di una volante delle forze dell'ordine, arrivata per prendere le generalità dei responsabili e identificarli.