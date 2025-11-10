Milano, aggredisce passeggeri ebrei in stazione Centrale: arrestato

Un cittadino pakistano di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel pomeriggio dalla polizia ferroviaria in Stazione Centrale a Milano. L'uomo è accusato di lesioni personali aggravate dall'odio razziale, etnico e religioso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane si sarebbe scagliato contro un gruppo di cittadini americani di fede ebraica che attendevano l'arrivo di un treno nei pressi della banchina 8. Durante l'aggressione, avrebbe colpito con calci e pugni uno dei presenti, fino a provocargli una ferita lacero-contusa alla testa con un pesante anello che indossava. Gli agenti della Polfer, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo sul posto.