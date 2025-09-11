Turisti ebrei aggrediti a Venezia con minacce e schiaffi

Una coppia di turisti ebrei, un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata aggredita nella notte tra il 7 e l'8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di "Free Palestine". Secondo la stampa locale, la coppia ha cercato di allontanarsi, ma è stata inseguita e un componente del gruppo ha aizzato contro i due il proprio rottweiler, mentre un altro ha schiaffeggiato l'uomo. È il secondo episodio antisemita in un mese a Venezia: ad agosto una coppia americana di ebrei era stata aggredita a Rialto.