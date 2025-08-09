Venezia, tabaccaio preso a calci e pugni da un turista davanti alla madre: "Si è infuriato perché la carta non funzionava"

Un gesto che sembrava aver chiuso il contenzioso se non che il giovane è tornato accompagnato da un amico, cercando di nuovo di effettuare l'acquisto, questa volta con la carta del secondo avventore ma con lo stesso risultato: operazione fallita. "A quel punto il secondo giovane a essere entrato è diventato molto aggressivo - racconta il titolare della tabaccheria -. Mi sono reso subito conto che era particolarmente alterato e pericoloso, perciò gli ho detto di lasciar perdere l'acquisto e di uscire dal mio negozio, con molta cortesia. Lui è rimasto immobile lì di fronte a me, guardandomi con aria di sfida. Allora sono uscito al di là del bancone e gli ho fatto cenno di accompagnarlo fuori, senza toccarlo, ma a quel punto ha reagito". Il ragazzo ha iniziato a colpire la vittima con pugni, facendolo cadere per terra e a quel punto ha infierito con calci sia al volto sia alla schiena.