Oristano, violenta la moglie e picchia i figli della donna: arrestato

Un 36enne di Oristano è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato la moglie, costringendola con la forza ad avere rapporti sessuali. A fare scattare le indagini di polizia è stata la denuncia della donna. Secondo quanto accertato dagli investigatori, "il 36enne da anni maltrattava la moglie, costringendola a rapporti sessuali, talvolta anche violenti. Il soggetto inoltre malmenava e insultava i figli che la moglie aveva avuto da una precedente relazione". Dopo l'ennesimo episodio, la vittima è scappata di casa portando con sé in figli minorenni, uno dei quali disabile, ed è andata in Questura per denunciare il marito. Le accuse nei suoi confronti sono maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.