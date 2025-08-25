Bassano del Grappa (Vicenza), si rifiuta di dare sigaretta: 62enne accoltellato alla schiena

Un 62enne, docente di liceo, è stato accoltellato alla schiena per strada da un uomo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, pare dopo aver rifiutato di offrirgli una sigaretta. La vittima è stata operata per un delicato intervento chirurgico. La lama del coltello, infatti, si è conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo. Sono in corso le ricerche dell'aggressore.