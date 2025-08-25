Lo accoltellano al volto per rubargli il monopattino: grave un 37enne

Stando a quanto riportato da Roma Today, l’episodio è avvenuto all’alba, quando il 37enne è stato improvvisamente attaccato. Dopo essere stato colpito al volto, l'aggressore ha portato via il monopatttino. Le ferite, che hanno colpito guancia e collo, hanno richiesto un intervento immediato. Trasportato all’ospedale Sandro Pertini, è stato ricoverato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.