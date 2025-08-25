Lo accoltellano al volto per rubargli il monopattino: grave un 37enne

L'uomo è stato aggredito all'alba in piazza Sempione. Trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini, non è in pericolo di vita
Un uomo bengalese di 37 anni è stato accoltellato al volto durante un tentativo di rapina del monopattino. L'episodio è accaduto in piazza Sempione a Roma. Dopo le ferite, con il volto sanguinante, l'uomo si è rifugiato in un panificio. Su quanto accaduto indaga il distretto di polizia di Fidene.
Stando a quanto riportato da Roma Today, l’episodio è avvenuto all’alba, quando il 37enne è stato improvvisamente attaccato. Dopo essere stato colpito al volto, l'aggressore ha portato via il monopatttino. Le ferite, che hanno colpito guancia e collo, hanno richiesto un intervento immediato. Trasportato all’ospedale Sandro Pertini, è stato ricoverato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.
Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del commissariato Fidene, impegnati anche nella ricerca di telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l'aggressione.
