Roma, poliziotti assediati al Quarticciolo: tre feriti

Nel popolare quartiere del Quarticciolo, alla periferia est di Roma, teatro, lo scorso inverno, di aggressioni alle forze dell'ordine per ostacolare arresti o controlli sullo spaccio di droga, i poliziotti sono stati accerchiati e aggrediti mentre arrestavano un pusher. Alcuni residenti sono scesi in strada e hanno iniziato a tirare contro gli agenti bottiglie di pomodoro. Tre feriti. Il reportage per le strade del rione, tra spacciatori che continuano le loro attività illegali.