Roma, poliziotti assediati al Quarticciolo: tre feriti

Nel quartiere i residenti hanno tentato di far fuggire un pusher tirando agli agenti bottiglie di pomodorodi Alessio Fusco
Nel popolare quartiere del Quarticciolo, alla periferia est di Roma, teatro, lo scorso inverno, di aggressioni alle forze dell'ordine per ostacolare arresti o controlli sullo spaccio di droga, i poliziotti sono stati accerchiati e aggrediti mentre arrestavano un pusher. Alcuni residenti sono scesi in strada e hanno iniziato a tirare contro gli agenti bottiglie di pomodoro. Tre feriti. Il reportage per le strade del rione, tra spacciatori che continuano le loro attività illegali.
