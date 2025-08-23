Logo Tgcom24
durante l'arresto di un pusher

Roma, poliziotti assediati al Quarticciolo: tre feriti

Nel quartiere i residenti hanno tentato di far fuggire un pusher tirando agli agenti bottiglie di pomodoro

di Alessio Fusco
23 Ago 2025 - 12:54
Nel popolare quartiere del Quarticciolo, alla periferia est di Roma, teatro, lo scorso inverno, di aggressioni alle forze dell'ordine per ostacolare arresti o controlli sullo spaccio di droga, i poliziotti sono stati accerchiati e aggrediti mentre arrestavano un pusher. Alcuni residenti sono scesi in strada e hanno iniziato a tirare contro gli agenti bottiglie di pomodoro. Tre feriti. Il reportage per le strade del rione, tra spacciatori che continuano le loro attività illegali.

