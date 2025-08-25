Olbia, il consulente della Procura: il 57enne è morto non per il taser ma per un infarto

Non sarebbe morto per la scarica del taser ma per uno "scompenso cardiaco in cardiopatia ischemica in presenza di stent coronarico". E' questa la conclusione sul decesso del 57enne Gianpaolo Demartis, colpito a Olbia dal taser utilizzato contro di lui dai due carabinieri indagati. A stabilirlo è stato Salvatore Lorenzoni, consulente della Procura di Tempio Pausania (Sassari), ipotizzando che Demartis sia stato ucciso da un infarto legato all'assunzione di stupefacenti, che a loro volta hanno causato un innalzamento di pressione.