FERMATO DAI CARABINIERI

Olbia, il consulente della Procura: il 57enne è morto non per il taser ma per un infarto

L'esperto chiamato dai pm parla di "scompenso cardiaco" e ipotizza l'uso di stupefacenti. Chiarirà la situazione l'esame tossicologico 

25 Ago 2025 - 16:17
Non sarebbe morto per la scarica del taser ma per uno "scompenso cardiaco in cardiopatia ischemica in presenza di stent coronarico". E' questa la conclusione sul decesso del 57enne Gianpaolo Demartis, colpito a Olbia dal taser utilizzato contro di lui dai due carabinieri indagati. A stabilirlo è stato Salvatore Lorenzoni, consulente della Procura di Tempio Pausania (Sassari), ipotizzando che Demartis sia stato ucciso da un infarto legato all'assunzione di stupefacenti, che a loro volta hanno causato un innalzamento di pressione. 

Ipotesi stupefacenti ed esame tossicologico

 L'ipotesi degli stupefacenti sarà chiarita nei prossimi giorni dall'esame tossicologico. "Da segnalare inoltre emorragia subaracnoidea ed edema cerebrale", scrive ancora Lorenzoni, "anche questi verosimilmente dotati di un ruolo letifero e imputabili sia al trauma cranico che al rialzo pressorio, a sua volta correlabile all'assunzione di droga e allo stato di agitazione psicomotoria".

Le segnalazioni e l'intervento dei carabinieri

 Il 57enne originario di Bultei, residente tra Sassari e Olbia, era morto sabato 16 agosto dopo essere stato fermato con il taser dai carabinieri mentre si trovava in uno stato di forte agitazione a Olbia, dove era stato segnalato da alcuni passanti importunati da lui. Aveva anche ferito un carabiniere che tentava di calmarlo.

Fascicolo per omicidio colposo

 L'uomo era morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Sull'episodio indaga la Procura di Tempio Pausania, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Due militari del reparto operativo di Olbia risultano attualmente iscritti nel registro degli indagati: si tratta del capo scorta, rimasto ferito al volto durante l'intervento, e del collega che ha utilizzato il dispositivo elettrico.

