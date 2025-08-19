Piantedosi: "Il taser è uno strumento imprescindibile, polemiche pretestuose"

"Il profondo cordoglio per il decesso di due persone, dopo che era stato usato su di loro il Taser - sostiene il ministro - non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l'ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell'ordine. L'autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e impegno delle forze di polizia". Nei due casi specifici, sottolinea Piantedosi, "si tratta di carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. E non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime di queste situazioni".