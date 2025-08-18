Logo Tgcom24
disposta l'autopsia

Un altro morto per il taser: è un 47enne colpito a Genova

Si tratta di un uomo di origini albanesi, che è deceduto a Sant'Olcese

18 Ago 2025 - 14:04
© ansa

© ansa

Dopo il 57enne di Olbia, un'altra persona è morta dopo essere stata colpita con il taser dai carabinieri: si tratta di un uomo di 47 anni di origini albanesi, che è deceduto a Sant'Olcese, sulle alture di Genova, nella serata di domenica. I colpi, secondo gli inquirenti, potrebbero aver provocato nell'uomo un arresto cardiaco. La pm Paola Calleri aprirà un fascicolo per omicidio colposo e disporrà l'autopsia.

I carabinieri sono stati chiamati dai vicini dell'uomo, che avevano sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Sul posto sono arrivate due pattuglie che hanno trovato il 47enne in forte stato di agitazione, probabilmente ubriaco. A quel punto uno dei militari ha sparato un colpo col taser, che ha raggiunto di striscio sia l'uomo sia un collega. È stato dunque sparato un secondo colpo, ma anche questo non avrebbe avuto effetto.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, la pistola elettrica sarebbe a quel punto passata nelle mani di un secondo carabiniere, che ha colpito l'uomo. Quando il personale del 118, chiamato immediatamente, è arrivato, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

