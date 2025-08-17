Olbia, fermato con il taser dai carabinieri dopo un'aggressione: muore in ambulanza

Un 57enne stava dando in escandescenze nel rione di Santa Mariedda seminando il panico tra la gente
Dopo un'aggressione ad alcuni passanti e carabinieri è stato colpito col taser dagli stessi militari ed è poi morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. E' accaduto a Olbia dove il 57enne, originario di Sassari, sabato notte stava dando in escandescenze nel rione di Santa Mariedda seminando il panico tra la gente. I carabinieri sono quindi intervenuti per fermarlo con il taser. Ma l'uomo è deceduto poco dopo.
Dopo essere stato immobilizzato, l'uomo era stato affidato al personale del 118 per il trasferimento in ospedale, ma è deceduto durante il trasporto.
Secondo quanto ricostruito dal sindacato Indipendente dei carabinieri l'uomo, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, si sarebbe scagliato "con inaudita violenza" contro i militari: uno di loro è stato ferito al volto ed è stato necessario il trasporto in ospedale.
